Slovenija in Kitajska z memorandumom za sodelovanje na infrastrukturnem področju

Ljubljana, 2. februarja - Predstavniki slovenskih in kitajskih oblasti so danes v Pekingu podpisali memorandum o sodelovanju držav na prometnem in infrastrukturnem področju. Državi sta v memorandumu izpostavili pomen pomorskega prometa ter infrastrukturnega razvoja na področju železnic, avtocest in logistike, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo.