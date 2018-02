Ljubljanski policisti z ovadbo zaradi goljufije pri dobavi in montaži vhodnih vrat

Ljubljana, 2. februarja - Policisti ljubljanske policijske uprave so na tožilstvo podali kazensko ovadbo za fizično in pravno osebo iz območja Ljubljane zaradi utemeljenega suma poslovne goljufije. Osumljeni naj bi namreč lani sklepal posle dobave in montaže vhodnih vrat, pri tem pa preslepil večje število oškodovancev, saj storitve kljub plačilu ni opravil.