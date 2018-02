V Ljubljani snežne službe na delu že od jutra

Ljubljana, 2. februarja - V podjetju KPL, ki skrbi za zimsko službo v Ljubljani, so opozorila vremenoslovcev vzeli resno in so bili na današnje sneženje pripravljeni. Vodja posipavanja na KPL Enver Kerič je za STA povedal, da so njihovi delavci na teren odšli ob 7. uri zjutraj. Dokler bo snežilo, bodo nadaljevali s pluženjem, je dodal.