V Belgiji začetek sojenja glavnemu osumljencu za napade v Parizu

Bruselj, 5. februarja - V Belgiji bodo danes začeli soditi glavnemu osumljencu za teroristične napade v Parizu novembra 2015 Salahu Abdeslamu. Sodili mu bodo zaradi strelskega spopada s policijo marca 2016, ki je vodil v njegovo aretacijo. Sojenje v Bruslju bo potekalo ob strogih varnostnih ukrepih. Abdeslamu in njegovemu soobtožencu grozi do 40 let zapora.