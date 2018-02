Prepoved obiskov v celotnem UKC Maribor

Maribor, 2. februarja - Po tistem, ko so v minulih dneh in tednih zaradi porasta števila obolelih za gripo in podobnimi boleznimi obiske prepovedali na posameznih oddelkih Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor, so danes sporočili, da so obiski do nadaljnjega prepovedani v celotnem UKC.