Za trgovino z ljudmi in spolno zlorabo tožilstvo predlagalo deset let zapora

Ljubljana, 2. februarja - Specializirano tožilstvo je v četrtek predlagalo deset let in tri mesece zapora za Mateja Groznika, obtoženega trgovine z ljudmi, spolne zlorabe slabotne osebe, poskusa povzročitve hude telesne poškodbe, neupravičenega slikovnega snemanja, omogočanja uživanja mamil ter neupravičene proizvodnje in prometa z mamili, poročajo mediji.