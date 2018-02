Na odseku dolenjske avtoceste na višnjegorskem klancu zastoj

Višnja Gora/Ljubljana, 2. februarja - Dolenjska avtocesta med Grosupljem in Višnjo Goro proti Novemu mestu je zaradi sneženja in nastajajočih ledenih plošč zaprta. Policijo so o zastoju obvestili nekaj po 10. uri. Zaradi omenjenega zastoja na ljubljanski južni obvoznici na počivališču Barje in pred priključkom Grosuplje-vzhod izločajo tovorna vozila proti Dolenjski.