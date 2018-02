Ljubljana, 2. februarja - Dogodek ob odprtju prenovljenega doma Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ki je bil napovedan za danes ob 12. uri v Ribčevem Lazu 63 v Bohinju, je zaradi slabih vremenskih razmer in stanja na cestah odpovedan, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.