Zamaskirani moški ponoči oropal prodajalno bencinskega servisa v Murski Soboti

Murska Sobota, 2. februarja - Zamaskirani moški je ponoči stopil v prodajalno bencinskega servisa v Murski Soboti in z manjšo sekiro zahteval denar. Nato je iz blagajn pobral okoli 1300 evrov ter zbežal. Neznani storilec je bil visok okrog 180 centimetrov ter oblečen v črne hlače in jakno. Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o storilcu, da jim to sporočijo.