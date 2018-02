S stoječim delom v pisarni do izgube kilogramov

Washington, 2. februarja - Kdor na delovnem mestu v pisarni sedi povprečno okoli šest ur dnevno in bi želel shujšati, bi moral preiti na stoječe delovno mesto, so ugotovili ameriški kardiologi. S stanjem namreč porabimo na uro 0,15 kalorije več kot s sedenjem, kažejo izsledki študije, objavljene v strokovni reviji European Journal of Preventive Cardiology.