Po trčenju v prometni znak in semafor 32-letna voznica podlegla poškodbam

Celje, 2. februarja - V križišču Dečkove in Bežigrajske ceste v Celju se je v četrtek zvečer zgodila prometna nesreča, ko je 32-letna voznica iz neznanega vzroka zapeljala izven vozišča ter trčila v prometni znak in semafor. Dobro uro po nesreči je v celjski bolnišnici umrla, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.