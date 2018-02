Janačkova opera Katja Kabanova premierno tudi v Franciji

Rennes, 5. februarja - Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana je v koprodukciji z Opero de Rennes v minuli sezoni na oder postavilo opero Katja Kabanova češkega skladatelja Leoša Janačka pod glasbenim vodstvom maestra Jaroslava Kyzlinka in v režiji Franka Van Laeckeja. Danes bo opera premiero doživela še na francoskem odru, so sporočili.