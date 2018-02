Po nesreči tovornega vozila z utekočinjenim kisikom v Medvodah evakuirali več prebivalcev

Medvode, 2. februarja - Z Gorenjske ceste v Medvodah je ponoči, okoli 23.25, v bližnji gozd zdrsnilo tovorno vozilo, ki je prevažalo utekočinjeni kisik. Vozilo se je prevrnilo na bok. Zaradi prečrpavanja tekočega kisika so evakuirali bližnje prebivalce. Glavna ceste skozi Medvode je še vedno zaprta, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.