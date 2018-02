Danes bo obilno snežilo, sneg se ponekod že oprijema cestišč

Ljubljana, 2. februarja - Po napovedih meteorologov bo dež zjutraj in dopoldne po nižinah od severa prehajal v sneg. Čez dan pričakujejo močnejše sneženje. Po podatkih prometno-informacijskega centra se sneg ponekod že oprijema cestišč. Zaradi zimskih razmer sta zaprti cesti čez prelaza Korensko sedlo in Vršič, na cestah čez Ljubelj in Jezersko so obvezne verige.