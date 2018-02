Newyorške borze neenotno

New York, 1. februarja - Newyorške borze so teden sklenile neenotno. Medtem, ko je indeks Dow Jones današnje trgovanje sklenil v zelenem, se indeksa Nasdaq in S&P 500 nista obdržala nad gladino. Vlagatelji so bili zaskrbljeni nad pričakovanimi višjimi obrestnimi merami, medtem ko so državne obveznice dosegle eno najvišjih vrednosti zadnjih let.