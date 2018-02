Ljubljana, 1. februarja - Žreb dvobojev 2. evroafriške skupine Davisovega pokala v tenisu med Slovenijo in Poljsko bo potekal ob 13.30 uri v petek (in NE ob 12. uri), so sporočili iz Teniške zveze Slovenije. Kraj žreba ostaja nespremenjen: Mestna hiša, Glavni trg 15, Maribor.