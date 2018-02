Višje sodišče razveljavilo obsodbo nekdanje direktorice soboškega Fursa in direktorja Mure 05

Maribor, 1. februarja - Višje sodišče v Mariboru je razveljavilo prvostopenjsko obsodbo nekdanje direktorice soboškega Fursa Vlaste Temlin in nekdanjega direktorja Mure 05 Miroslava Topića, ki so ju 1. junija lani na ptujskem okrožnem sodišču obsodili na štirimesečno pogojno zaporno kazen. Zadevo so vrnili v ponovno obravnavo, je poročal Pomurski vestnik.