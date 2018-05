London, 1. maja - Dražja nafta in rast proizvodnje sta britanskemu plinskemu in naftnemu koncernu BP v začetku leta 2018 dala krepak pospešek. Kot so danes v Londonu sporočili iz družbe, se je čisti dobiček v prvem četrtletju povečal za 70 odstotkov na 2,5 milijarde dolarjev (2,1 milijarde evrov).