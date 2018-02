Vreme: Padavine se bodo okrepile in razširile

Ljubljana, 1. februarja - Ponoči bo oblačno, padavine se bodo okrepile in razširile nad večji del države. Meja sneženja se bo proti jutru na severu države že spustila do nižin. Jutranje temperature bodo večinoma od 0 do 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.