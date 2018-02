Zaradi posedovanja prepovedanih drog 47-letni Koprčan v pripor

Koper, 1. februarja - Preiskovalni sodnik koprskega okrožnega sodišča je v sredo po zaslišanju odredil pripor zoper 47-letnega Koprčana, pri katerem so policisti med hišno preiskavo našli prepovedane droge. Osumljenega so zato pridržali in ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.