Mayeva ne pristaja na zahteve EU glede pravic državljanov

Peking, 1. februarja - Britanska premierka Theresa May bo izpodbijala zahtevo Bruslja, da bi morali imeti državljani EU, ki bodo v Veliko Britanijo prišli v t. i. prehodnem obdobju po brexitu, enake pravice kot tisti, ki so se tja preselili prej. Mayeva naj bi želela na ta način utišati kritike znotraj lastne stranke, da je preveč popustljiva do Bruslja.