Pedenjpedovi vrstniki ustvarili glasbeno-gledališko nagajivko

Ljubljana, 3. februarja - Pedenjped, neurejen in razkuštran fant, ki pogosto trmari, joka in kuha mulo, je eden najprepoznavnejših slovenskih literarnih likov. Ustvaril ga je Niko Grafenauer, pesmi o Pedenjpedu pa so uglasbili različni slovenski skladatelji. Te bo moč slišati danes v Festivalni dvorani, kjer bo premiero doživela predstava Pedenjped in Pedenjsvet.