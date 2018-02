Radovljiški svetniki podprli odstop direktorice radovljiškega doma starostnikov

Radovljica, 1. februarja - Radovljiški občinski svetniki so se na sredini seji strinjali z razrešitvijo direktorice Doma dr. Janka Benedika Radovljica Sonje Resman zaradi njenega odstopa, ki je povezan z nesoglasji s svetom zavoda. Zaradi vseh težav, zlasti s sistematizacijo in pomanjkanjem delovne sile, so zaposleni razpravljali tudi o možnosti stavke.