Začasno prepovedali obiske na mariborskem oddelku za pljučne bolezni

Maribor, 1. februarja - Zaradi povečanega števila gripe in gripi podobnih obolenj so v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor do preklica prepovedali obiske na oddelku za pljučne bolezni, že od prej pa enaka prepoved velja tudi za oddelek za nevrološke bolezni, so danes sporočili iz mariborske bolnišnice.