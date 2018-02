Policisti obravnavajo sum poskusa uboja na mariborski psihiatriji

Maribor, 1. februarja - Mariborski policisti so bili ponoči obveščeni, da je moški v enem od javnih zavodov napadel drugega moškega. Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, obstajajo elementi kaznivega dejanja poskusa uboja, kriminalisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preiskavo. Po poročanju spletnega Večera je do dogodka prišlo na mariborski psihiatriji.