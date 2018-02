3 dni do OI - Igor, Tomaž in Stanko

Ljubljana, 5. februarja - V Južno Korejo bo danes poletela trojica poročevalcev Slovenske tiskovne agencije, ki bo skupaj z okrepljeno zasedbo uredništva v Ljubljani 24 ur na dan skrbela za ažurno in pronicljivo poročanje s 23. zimskih olimpijskih iger, ki se bodo z odprtjem začele 9. februarja, s predtekmovanji v curlingu in smučarskih skokih za moške pa že en dan prej.

Za STA bosta iz Pyoengchanga pisno in zvočno poročala Igor Cimperman in Tomaž Bregar, za foto zgodbe pa bo skrbel Stanko Gruden.

Vsi trije so izkušeni "olimpijski mački"; za "Cimpa" bodo to sedme olimpijske igre, "Bregi" je doslej dvakrat poročal z zimskih OI in petkrat s paraolimpijskih iger, Stanko pa bo olimpijski utrip okusil šestič.

Na pot so se odpravili polni delovnega elana in v upanju na čim večje število slovenskih medalj. Pišoča novinarja sta napovedala eno oziroma štiri, "enooki" Stanko pa stavi na dve.

Tako kot vselej bo STA olimpijske vsebine objavljala v posebnem olimpijskem servisu, ki ga bo oblikovala ekipa izkušenih novinarjev. Skupno bo olimpijske igre, ki se bodo končale 25. februarja, spremljalo več kot 20 novinarjev STA.