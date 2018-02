V celjski Galeriji Kvartirna hiša izbor kiparskih del Ivana Napotnika

Celje, 2. februarja - V Galeriji Kvartirna hiša bodo drevi odprli razstavo, na kateri bo predstavljen izbor kiparskih del Ivana Napotnika iz stalne zbirke Vile Mayer v Šoštanju. Postavitev bo ponudila dober vpogled v umetnikov ustvarjalni opus, saj bo združila dela, ki so nastala od prvih let 20. stoletja pa do zadnjih dni kiparjevega življenja.