Evropska sredstva za podporne storitve podjetjem

Ljubljana, 1. februarja - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori razpisu za podporne storitve za podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk do leta 2022 za Jugovzhodno Slovenijo, Osrednjeslovensko in Primorsko-notranjsko regijo. Skupna višina sredstev za izvedbo razpisa znaša 6,7 milijona evrov.