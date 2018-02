Garmisch-Partenkirchen, 1. februarja - Prireditelji tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v Garmisch-Partenkirchnu so danes odpovedali ženski trening smuka. Zaradi slabe vidljivosti in močnega deževja treninga na skrajšani veleslalomski progi ne bi imel smisla, so sporočili organizatorji.