Rojstni dan praznuje teatralni rocker Alice Cooper

Los Angeles, 4. februarja - Ameriški pionir teatralnega rocka Alice Cooper, ki se je pred dvema letoma s koncertom groze in črnih vdov oglasil tudi v Sloveniji, je danes dopolnil 70 let. Poleg uspešnic, kot je Poison, je znan tudi po tem, da v svojih odrskih nastopih vključuje giljotine, električne stole, umetno kri in udave.