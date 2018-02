Tedenski pregled - Slovenija od 2. do 8. 2.

Ljubljana, 9. februarja - Ob kulturnem prazniku so delavci v kulturi vlado in javnost opozorili na po njihovem mnenju porazne pogoje za delo in plačilo. Slovenija je gostila voditelje držav Beneluksa, pestro je bilo znova v zvezi z arbitražo. V Luki Koper so delavci in uprava po beli stavki, ki je že povzročala težave v tovornem prometu, dosegli dogovor o umiritvi razmer.