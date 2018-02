Dnevnik: Parlamentarni program na sodišču (1. 2.)

Ljubljana, 1. februarja - O informiranju v referendumskem postopku so razpravljali tudi ustavni sodniki. Dopustili so možnost, da resnico organizatorji referendumskih kampanj izkrivljajo. To sodi v območje svobode govora, ki je ena najstrožje varovanih človekovih pravic. Vendar, so sporočili ustavni sodniki, tega ne sme početi vlada, piše Uroš Škerl Kramberger v Dnevniku.