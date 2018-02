Washington, 1. februarja - Hokejisti Washington Capitals, vodilne ekipe metropolitanske skupine v severnoameriški ligi NHL, so tokrat doma gostili Philadelphia Flyers in zmagali s 5:3. Trije domači hokejisti so prekinili strelsko sušo na čelu s T.J.-jem Oshiejem, ki je zadel po 13 tekmah brez gola.