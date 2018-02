Paypal presegel pričakovanja, a so se njegove delnice pocenile

New York, 1. februarja - Plačilni servis Paypal je s prihodki in dobičkom v zadnjem četrtletju lanskega leta presegel pričakovanja analitikov, vendar so vlagatelji v podaljšanem borznem trgovanju to novico pospremili s krepko pocenitvijo delnice. Osredotočili so se namreč na bolj pesimistično napoved dobička v tekočem prvem četrtletju letošnjega leta.