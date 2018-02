Pravosodno ministrstvo ZDA odstopilo od pregona demokratskega senatorja

Newark, 1. februarja - Ameriško pravosodno ministrstvo je v sredo odstopilo od pregona demokratskega senatorja iz New Jerseyja Roberta Menendeza zaradi korupcije in zlorabe položaja, potem ko je sodnik pretekli teden črtal sedem od skupaj 18 točk obtožnice proti njemu in soobtoženemu Solomonu Melgenu.