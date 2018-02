Facebook še naprej povečuje število uporabnikov, izjema severna Amerika

New York, 1. februarja - Ameriški spletno družbeno omrežje Facebook je v zadnjem četrtletju lanskega leta povečalo dobiček in prihodke ter skupno število dnevnih uporabnikov po svetu za 14 odstotkov od zadnjega četrtletja 2016 na 1,4 milijarde. Prvič v zgodovini pa je upadlo število uporabnikov na trgu ZDA in Kanade, in sicer za 700.000 na 184 milijonov.