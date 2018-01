O izzivih starosti tokrat v kranjskem medgeneracijskem centru

Ljubljana/Kranj, 31. januarja - O starosti in njenih izzivih so v okviru projekta Sobivamo danes spregovorili v Medgeneracijskem centru Kranju. Model, ki je v tujini že dolga leta prisoten in uveljavljen, omogoča starejšim, da živijo skupaj, si s tem znižajo življenjske stroške, delijo opravila, se družijo in krepijo svojo socialno mrežo, so navedli na ministrstvu za okolje.