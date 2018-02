Danes na EP obračun Srbije in Italije, na delu tudi Higuita

Ljubljana, 1. februarja - Tretji dan evropskega prvenstva v futsalu v Ljubljani bodo na sporedu druge tekme v skupinah A in B. Za slovenske ljubitelje futsala bo v središču pozornosti obračun Srbije in Italije ob 20.45 v skupini A, kjer so se v torek na uvodni tekmi Slovenci in Srbi razšli z 2:2.