EU z novimi protidampinškimi dajatvami na kitajske litoželezne izdelke

Bruselj, 31. januarja - EU je danes uvedla nove protidampinške dajatve na kitajske litoželezne izdelke, ki po mnenju Bruslja s trga izrinjajo evropske. Proizvodi, kot so pokrovi za jaške in odtočne rešetke, bodo dodatno obdavčeni po 15,5- do 38,1-odstotni stopnji, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.