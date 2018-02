2 dni do OI - e-športi

Ljubljana, 6. februarja - Čeprav Južni Korejci obožujejo športe kot sta baseball in nogomet, pa so se ob bok tradicionalnim športom postavili tudi tako imenovani e-športi. Južna Koreja je namreč ena od vodilnih držav na področju profesionalnega igranja videoiger, postati profesionalni igralec pa je sanjski poklic, ki s seboj prinese slavo in bogastvo.

Igranje videoiger velja v Južni Koreji za eno bolj priljubljenih aktivnosti, večina iger temelji na sodelovanju ali tekmovalnosti. Profesionalno igranje videoiger pa spremljajo številni oboževalci, tako na turnirjih, kot preko prenosov v živo po televiziji in na spletu. Prenose si običajno ogleda več milijonov ljudi.

Najbolj priljubljeni igri, ki prednjačita tudi pri profesionalnih igralcih, sta StarCraft in League of Legends.

Da je Južna Koreja vodilna država v e-športih, je razvidno tudi iz tega, da največ uspešnih igralcev in trenerjev prihaja iz države na jugu Korejskega polotoka, južnokorejski turnirji pa veljajo za najbolj prestižne in tekmovalne. To pa so opazila tudi tehnološka podjetja, ki vlagajo vedno več denarja v sponzoriranje profesionalnih igralcev oz. gamerjev.

K razvoju e-športov je pripomogla tudi korejska vlada. Leta 2005 so zgradili prvi stadion za e-športe, že pred tem pa so leta 2000 pod okriljem ministrstva za kulturo, šport in turizem ustanovili korejsko združenje za e-športe, ki je tudi član Južnokorejskega olimpijskega komiteja.

E-športi si počasi vtirajo pot tudi v športna tekmovanja po svetu. Na azijskih igrah leta 2022 bodo namreč v sklop tekem prvič vključili e-športe. Organizacijski odbor za poletne olimpijske igre leta 2024 v Parizu pa trenutno o vključitvi e-športov še razpravlja z Mednarodnim olimpijskim komitejem. Organizatorji namreč upajo, da bodo tako k spremljanju iger privabili tudi mlajšo generacijo.

Profesionalno igranje iger v Južni Koreji ima tudi svoje slabe strani, tako igralci pogosto poročajo o izčrpanosti, saj so podvrženi dolgim delavnikom, ko vadijo tudi po 16 ur na dan.