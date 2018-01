Ministrstvo za zdravje bo pozvalo svet UKC k ukrepanju glede na revizijo

Ljubljana, 31. januarja - Na ministrstvu z zdravje so pojasnili, da niso prejeli revizijskega poročila o nakupu medicinske opreme v UKC Ljubljana v letih 2014 in 2015. Bodo pa pozvali svet UKC, naj o poročilu in odzivnem poročilu razpravlja in sprejme ustrezne ukrepe, so sporočili z ministrstva.