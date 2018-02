Demokracija: Seme zla (1. 2.)

Ljubljana, 1. februarja - Ste se kdaj vprašali, zakaj nas države višegrajske skupine od padca berlinskega zidu ne samo dohitevajo, ampak tudi prehitevajo? Preprosto zato, ker so komunisti v nasprotju z drugimi državami dobesedno poklali in pometali v jame cvet slovenskega podjetništva in kapitalizma, piše v Demokraciji Jože Biščak.