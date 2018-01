SMC in DeSUS z novelo zakona v dvigovanje stopnje precepljenosti

Ljubljana, 31. januarja - Poslanci SMC in DeSUS so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o nalezljivih boleznih, s katerim želijo dvigniti stopnjo precepljenosti vsaj na stanje, ki zagotavlja kolektivno imunost. Med ukrepi predlagajo omejitev dostopa do javnega in javno financiranega zasebnega vrtca otrokom, ki niso cepljeni brez nemedicinskega razloga.