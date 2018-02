Po požaru načrtovan nov objekt ob spodnji postaji nihalke na Veliko planino

Stahovica, 4. februarja - Potem ko je pred letom dni požar uničil gostilno Pod žičnico na spodnji postaji nihalke na Veliko planino, so v družbi Velika planina zastavili načrte za nov objekt. Projektanti so ga ocenili na dobrega pol milijona evrov. Poleg tega družbo letos čakajo še druge naložbe, med drugim menjava napenjalne vrvi in prenova sistema za prodajo vozovnic.