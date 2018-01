Varuhinja na srečanju z nevladniki za odpravo starostne diskriminacije

Ljubljana, 31. januarja - Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer s sodelavci se je srečala s predstavniki nevladnih organizacij s področja dela in skrbi za starostnike. Varuh bo v letošnjem letu namenil posebno pozornost starejšim in problemom, s katerimi se srečujejo, zlasti odpravljanju starostne diskriminacije in preprečevanju socialne izključenosti.