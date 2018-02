Na Brdu pri Kranju danes skupna seja slovenske in srbske vlade

Brdo pri Kranju, 1. februarja - Na Brdu pri Kranju bo danes potekala skupna seja slovenske in srbske vlade pod vodstvom premierjev Mira Cerarja in Ane Brnabić. Pred sejo se bodo dvostransko sestali premierja in resorni ministri. Popoldne bo na gospodarski zbornici v Ljubljani potekal gospodarski forum, na katerem pričakujejo 170 predstavnikov slovenskih in srbskih podjetij.