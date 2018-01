Puigdemont v trenutku šibkosti priznal, da je Madrid zmagal

Barcelona/Bruselj, 31. januarja - Odstavljeni katalonski predsednik Carles Puigdemont je v torek zvečer poslal več sporočil nekdanjemu katalonskemu ministru za zdravje Toniju Cominu, v katerih je priznal, da je zgodba neodvisne Katalonije končana in da je Madrid zmagal. Danes je za medije sicer potrdil sporočila, vendar dodal, da je bil to trenutek šibkosti in da še ni obupal.