Chopinova zbirka bo do leta 2020 brezplačno dostopna na spletu

Varšava, 1. februarja - Inštitut Frederica Chopina v Varšavi bo do leta 2020 digitaliziral in dal na svetovni splet svojo celotno zbirko, posvečeno poljskemu skladatelju in pianistu Fredericu Chopinu. Po besedah Macieja Janickega z inštituta bo Chopin prvi veliki skladatelj, čigar celoten glasbeni opus bo digitaliziran in prosto dostopen na spletu.