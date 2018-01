EIB s 50 milijonov evrov posojila za mala in srednja podjetja

Luxembourg/Ljubljana, 31. januarja - Evropska investicijska banka (EIB) je namenila 50 milijonov evrov vredno posojilo za financiranje projektov malih in srednje velikih podjetij. Del posojil bodo v okviru Pobude za mlade namenili malim in srednje velikim podjetjem, ki zaposlujejo osebe, mlajše od 30 let. Pri tem EIB sodeluje s skupino SKB.