SDS zahteva sejo odbora za zdravstvo in komisije na nadzor javnih financ zaradi ugotovitev o nabavi v UKC Ljubljana

Ljubljana, 31. januarja - Poslanska skupina SDS je na predsednika parlamentarnega odbora za zdravstvo in komisije za nadzor javnih financ naslovila zahtevo za sklic skupne nujne seje, na kateri bi razpravljali o ugotovitvah revizije računskega sodišča o pravilnostih nabave medicinske opreme in zdravstvenega materiala v UKC Ljubljana v letih 2014 in 2015.